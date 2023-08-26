انسداد الأنف المتكرر علامة على الإصابة بنوع خطير من السرطان.. احذره  

يعتبر سرطان البلعوم الأنفي هو سرطان نادر ويحدث في البلعوم الأنفي، الذي يقع خلف الأنف وأعلى مؤخرة الحلق.

أعراض سرطان البلعوم الأنفي



وأفادت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بأنه يصعب اكتشاف أعراض سرطان البلعوم الأنفي مبكرًا، لكن هناك عددًا من العلامات التي يجب الانتباه إليها.

ومن ابرز العلامات والاعراض لسرطان البلعوم الأنفي، بما في ذلك : انسداد ونزيف الأنف المتكرر، بالإضافة إلى ظهور المخاط في الجزء الخلفي من الأنف والحلق.

أعراض سرطان البلعوم الأنفي



ومن العلامات المتأخرة لسرطان البلعوم الأنفي، نزول دم من الأنف مع المخاط، بالإضافة إلى انسداد الأذن، وفقًا لما نشر في موقع "مايوكلينك" الطبي

ويحدث سرطان البلعوم الأنفي عندما تٌسبب طفرة جينية أو أكثر نمو الخلايا الطبيعية خارج السيطرة، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان البلعوم الأنفي، ما يلي:

_ تورم الأنف أو الرقبة

_ التهاب الحلق

_ صعوبة في التنفس أو التحدث

_ صعوبة في السمع

_ ألم أو طنين في الأذن

_ الصداع