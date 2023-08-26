عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انسداد الأنف المتكرر علامة على الإصابة بنوع خطير من السرطان.. احذره  

أعراض سرطان البلعوم
أعراض سرطان البلعوم الأنفي

يعتبر سرطان البلعوم الأنفي هو سرطان نادر  ويحدث في البلعوم الأنفي، الذي يقع خلف الأنف وأعلى مؤخرة الحلق.

 

أعراض سرطان البلعوم الأنفي


وأفادت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بأنه يصعب اكتشاف أعراض سرطان البلعوم الأنفي مبكرًا، لكن هناك عددًا من العلامات التي يجب الانتباه إليها.

 

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

 

ومن ابرز العلامات والاعراض لسرطان البلعوم الأنفي، بما في ذلك : انسداد ونزيف الأنف المتكرر، بالإضافة إلى ظهور المخاط في الجزء الخلفي من الأنف والحلق.

 

أعراض سرطان البلعوم الأنفي


ومن العلامات المتأخرة لسرطان البلعوم الأنفي، نزول دم من الأنف مع المخاط، بالإضافة إلى انسداد الأذن، وفقًا لما نشر في موقع "مايوكلينك" الطبي

 

ويحدث سرطان البلعوم الأنفي عندما تٌسبب طفرة جينية أو أكثر نمو الخلايا الطبيعية خارج السيطرة، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان البلعوم الأنفي، ما يلي:

_ تورم الأنف أو الرقبة
_ التهاب الحلق
_ صعوبة في التنفس أو التحدث
_ صعوبة في السمع
_ ألم أو طنين في الأذن
_ الصداع

سرطان سرطان البلعوم الأنفي أعراض سرطان البلعوم الأنفي نزيف الانف المخاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الكشف عن موعد رفع الحجز على أرصدة الزمالك.. تفاصيل

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

موضوعات متعلقة

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

احم نفسك من مرض السكري باتباع 4 نصائح.. تعرف عليها

تخلص من الأوساخ والاصفرار.. طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

وصفة سهلة للفطور.. طريقة عمل كلوب ساندويتش

بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

نشرة المرأة والصحة.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها بسبب مربية طفلتها.. سارة سلامة تظهر بدون فلتر

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

ترشيحاتنا

عمرها 20 سنة .. زواج نجمة ذا فويس كيدز من خطيبها اللبنانى

هتاخد فلوس كتير.. منحة مالية للنساء بعد الولادة | اعرف التفاصيل

هل مات بريجوزين فعلا .. جثته لم تظهر بعد والتحقيق لايزال جاريا

صيانة شاملة لـ1357 مدرسة قبل بدء العام الدراسي وفحص المباني القديمة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

فتح باب الطعون على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسداد الأنف المتكرر علامة على الإصابة بنوع خطير من السرطان.. احذره  

اعراض المتحور الجديد.. علامات إذا ظهرت عليك اعزل نفسك فورا

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

فيديو

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ