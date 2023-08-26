الكشف عن موعد رفع الحجز على أرصدة الزمالك.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موعد رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “مصدر بالزمالك أكد رفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك سيكون بنسبة كبيرة جدا غدا الأحد”.

استياء لاعب في نادي الزمالك

من جهة أخرى، يشعر واحد من أبرز لاعبي نادي الزمالك بالغضب الشديد نتيجة تأخر الحصول على مستحقاته المالية الخاصة بالموسم المنصرم. اللاعب السنغالي إبراهيما نداي طلب الحصول على كامل مستحقاته المالية بعد أن تم دفع نصفها فقط خلال الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تُعقد جلسة بين المسؤولين في اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي واللاعب نداي لمناقشة الوضع المالي وسبل سداد المستحقات المتأخرة.

في الوقت الذي يستعد فيه فريق الكرة بالزمالك للعودة للتدريبات الجماعية من جديد، تظل قضية مستحقات اللاعب نداي تحت الاهتمام والمناقشة. في ضوء هذه التطورات، يستعد الفريق بشكل جاد لموسم كروي جديد يحمل تحدياته وآماله للمستقبل.