كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم السبت، موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

تقرر أن يقام لقاء السوبر الإفريقي الإفريقي يقام يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد في السعودية.

وتواصل السعودية خطف أنظار العالم، بعدما تعاقدت أنديتها مع أفضل النجوم العالميين، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا، وكريم بنزيما، ورياض محرز ونجولو كانتي، وفيرمينو وكاليدو كوليبالي.

ويدخل الأهلي المباراة بصفقته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، بينما يلعب اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفيدرالية.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث جمعت بين الوداد ونهضة بركان المغربيين، وحسمها الأخير 2-0.

ويعد الأهلي أكثر أندية إفريقيا فوزًا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصد اللقب 11 مرة في تاريخه.