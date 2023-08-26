إعلان قائمة منتخب الملاكمة المشارك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد المصري للملاكمة عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي ستقام بالعاصمة السنغالية داكار في الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر.

وجرى الاستقرار على 11 لاعبًا ولاعبة للمشاركة في التصفيات الأفريقية وهم: عبدالله السعيد وزن 51 كجم، أمير محمد وزن 57 كجم، عمر عبدالعزيز وزن 63.5 كجم، عمر العوضي وزن 71 كجم، عبدالرحمن عرابي وزن 80 كجم، حازم نادر وزن 92 كجم، يسري رزق وزن فوق 92 كجم، حبيبة إبراهيم وزن 50 كجم، يمنى عياد وزن 54 كجم، روان عزت وزن 57 كجم، رحمة محفوظ وزن 60 كجم.

كيف يتأهل الرياضيون إلى أولمبياد باريس من التصفيات الأفريقية بالسنغال ؟

يتأهل إلى أولمبياد باريس من التصفيات الأفريقية 18 لاعبًا ولاعبة، بواقع 7 من الرجال و 11 من السيدات.

ويصعد الفائز بالميدالية الذهبية في كل وزن بمنافسات الرجال إلى الدورة الأولمبية، أما السيدات فتصعد الفائزة بالذهبية والفضية باستثناء وزن تحت 75 كجم، حيث يتأهل منه صاحب المركز الأول فقط.

الأوزان الأولمبية المشاركة في التصفيات الأفريقية

الرجال: 51 كجم، 57 كجم، 63.5 كجم، 71 كجم، 80 كجم، 92 كجم، فوق 92 كجم.

السيدات: 50 كجم، 54 كجم، 57 كجم، 60 كجم، 66 كجم، 75 كجم.

ومن المقرر أن تقام منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس في الفترة من 27 يوليو إلى 10 أغسطس عام 2024.