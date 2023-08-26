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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

صدى البلد

في تطور مثير للاهتمام، كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن قرب عقد جلسة مصيرية تجمع بين إدارة الكرة والمدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمناقشة وحسم سلسلة من الملفات الهامة. 

من المتوقع أن تلعب هذه الجلسة دورًا حاسمًا في توجيه مجريات النادي خلال الفترة المقبلة.

 

مهمات كولر: حسم 3 قرارات مصيرية

 

وفي تصريحات صحفية، كشف المصدر أن مارسيل كولر يسعى لحسم ثلاث ملفات هامة. يأتي هذا بعد عودته إلى القاهرة من إجازته السنوية، حيث من المتوقع أن تكون هذه الجلسة الفاصلة للنظر في هذه الملفات.

 

 ملف المهاجم الأجنبي: تحدٍّ جديد للأهلي

 

التحدي الأول يكمن في قرار تعزيز هجوم الفريق من خلال حسم ملف المهاجم الأجنبي. بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، ويسعى كولر إلى اتخاذ خطوة تقوية تشكيلة الهجوم الأهلاوي.

 

 قندوسي: بين البقاء والرحيل

 

الملف الثاني يتعلق بلاعب المارد الأحمر أحمد قندوسي. حيث يطمح مسؤولو الأهلي في التخلص من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهذا من أجل تمكين الفريق من قيد لاعب أجنبي جديد في مركز المهاجم. إلا أن قندوسي يظل متمسكًا بالبقاء في صفوف الفريق.

 

 تغيير في الجهاز الطبي للفريق

 

ليس فقط الملفات اللعبية تحظى بالاهتمام، بل تشمل الجلسة أيضًا تغييرات في الجهاز الطبي. لتم تعيين الدكتور تامر أبو العينين ليحل محل الدكتور أحمد أبو عبلة. هذا القرار يأتي في سياق تطوير جوانب العناية بصحة اللاعبين.

 

هل سينضم أشرف بن شرقي إلى الأهلي؟

 

وترددت أنباء قوية عن عودة المفاوضات بين النادي الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق، بعد انسحاب بيراميدز من المفاوضات.

 

وكان بيراميدز دخل في مفاوضات قوية مع بن شرقي للحصول على خدماته بشكل مجاني، إلا أن طلبات اللاعب المادية منعت الفريق السماوي، من استكمال المفاوضات.

 

 

وأكد المصدر، أن النادي الأهلي لم يناقش بن شرقي أو التفاوض مع وكيله من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والهدف هو التعاقد مع صفقة هجومية أجنبية.

 

الأهلي يتسلم مكافأة دوري أبطال إفريقيا

وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحويل مبلغ ٣ ملايين و٢٥٠ ألف دولار إلى النادي الأهلي بعد تتويج الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

 

وكان النادي الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي بعدما تغلب عليه في مجموع النهائي.

 

وبدأ الأهلي تحضيراته لموسم جديد بنشاط، حيث عاد الفريق للتدريبات الجماعية. ستشهد النمسا انطلاقة الفترة التحضيرية الخارجية للفريق في 28 أغسطس، والتي تمتد حتى 6 سبتمبر.

 

مع هذه الملفات المثيرة والمحطات المهمة، ينتظر عشاق النادي بلهفة تطورات الأحداث وقرارات الجلسة، متسلحين بالتفاؤل والأمل للمستقبل.

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