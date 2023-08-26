تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلًا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - بنجامين وايت - ويليام ساليبا - بيوتر كيويور

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - ليوناردو تروسارد

ويستمر غياب المحترف المصري محمد النني، عن أرسنال، بسبب الإصابة.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، معقل فريق أرسنال