أكرم حسني يواصل تصدر ايرادات السينما بفيلمه العميل صفر

تصدر فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني للمركز الأول في قائمة الإيرادات محققا 1.795 مليون، وفيلم «وش في وش» الذي يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني بـ1.268 مليون جنيه، بينما كان المركز الثالث من نصيب فيلم «بيت الروبي» بـ365 ألف جنيه.



وتتنافس ايضا مع العميل صفر أفلام وش في وش للفنانة أمينة خليل، البطة الصفرا بطولة الفنانة غادة عادل، العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، خمس جولات بطولة الفنان آدم الشرقاوي.

ويتنافس في دور العرض السينمائي أيضًا كل من البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، بيت الروبي بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، تاج بطولة الفنان تامر حسني، ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان.

وبلغت إيرادات أفلام السينما، اول أمس الخميس الموافق 25 أغسطس، نحو 3048317 جنيهًا، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان له

إيرادات الأفلام في السينما اول أمس

فيلم العميل صفر: 1،326،006 جنيها

-فيلم وش في وش: 1،015،044 جنيهًا.

-فيلم بيت الروبي: 247،409 جنيهات.

-فيلم ع الزيرو: 165،902 جنيه.

-فيلم مرعي البريمو: 163،276 جنيهًا.

-فيلم مستر إكس: 79،780 جنيها.

-فيلم البعبع: 25،281 جنيها.

-فيلم خمس جولات: 12،701 جنيه.

-فيلم البطة الصفرا: 7،282 جنيهًا.

-فيلم تاج: 5،636 جنيهًا.



فيلم العميل صفر:

ومن ناحية اخري تستعد دور العرض السينمائية السعوديةلاستقبال فيلم “ العميل صفر ” ، من بطولة الفنان أكرم حسني ، ، وذلك بعد مرور أسبوع على عرضه فى السينمات المصرية.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.