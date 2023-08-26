سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

كشف الفنان محمد الريفي، نجم برنامج “إكس فاكتور” عن نيته اعتزال الغناء، بعد إنهاء تعاقداته الحالية.

وكتب محمد الريفي، عبر صفحته على "فيس بوك": "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال، أخلص تعاقداتي الأخيرة، وسأبدأ حياتي من جديد، ويارب إلى طريق الخير".

وفاجأ المطرب الشاب محمد الريفي، نجم برنامج إكس فاكتور، والذي حقق لقب الموسم عام 2013، الجمهور، بظهوره بشكل غريب، حيث قرر أن يطل عليهم بـ"لحية طويلة"؛ مما جعل البعض يشكك فى نيته للاعتزال، قدوة بالنجم أدهم نابلسي، والذي كان بنفس البرنامج، ومع نفس لجنة التحكيم، وقرر الاعتزال مؤخرا.

وبدأ محمد الريفي خلال هذه الفترة، فى التواجد على الساحة، من خلال حسابه على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك”؛ بتقديم بعض من أغانيه القديمة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أزمة الريفي الصحية

وتعرض المطرب المغربي محمد الريفي، لوعكة صحية مفاجئة، منذ نحو عامين، نقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية دقيقة.

وكانت سكينة الريفي، زوجة المطرب محمد الريفي، قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عن تعرض الريفي لأزمة صحية، حيث كتبت وقتها: "خضع زوجي لعملية جراحية صعبة على مستوى الأمعاء، بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء”.