السعودية تدرس عروضًا من الصين وفرنسا وروسيا لتطوير المنشآت النووية

تدرس المملكة العربية السعودية، تقديم طلبات لبناء محطة للطاقة النووية، من عدة دول، بينها “الصين وفرنسا وروسيا”، حيث تسعى المملكة إلى التأثير على الولايات المتحدة بشأن اتفاقية أمنية حساسة.

وسعت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ فترة طويلة، إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأمريكية في البرنامج مطلبًا رئيسيًا في صفقة محتملة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ووفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”، إن تحقيق اختراق في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون بمثابة نصر دبلوماسي كبير لإدارة الرئيس جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه أولوية، لكن واشنطن رفضت طلب السعودية بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها.

ومع إصرار الولايات المتحدة على وضع قيود على استخدام التكنولوجيا؛ تدرس المملكة العربية السعودية عروضاً بديلة لتطوير المنشآت النووية، من دول من بينها الصين وروسيا وفرنسا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص إن السعودية ستتخذ قرارها؛ بناءً على العرض الأفضل، وقال آخر إنه بينما تفضل الرياض الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل وهي بالفعل شريك سعودي وثيق، فإن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم من شأنها أن تعرقل التعاون.

ظلت الحكومة الإسرائيلية، التي دفعت من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع المملكة، حذرة بشأن هذه القضية. لكن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، قائلين إن نقل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتشار النووي في المنطقة.

لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلجأ إلى الصين أو دول أخرى إذا حجبت الولايات المتحدة مساعدتها. وأعلنت روسيا أيضا عن عرض.

من المتوقع أن تقبل هذه البلدان الشروط التي فرضتها السعودية فيما يتصل بالتخصيب المحلي، في حين يتعين على كوريا، التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية، أن تعمل ضمن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات.

إن عملية العثور على مزود للتكنولوجيا النووية جارية بالفعل منذ عدة سنوات. تم في البداية إدراج مقدمي العروض، بما في ذلك شركة EDF المملوكة للدولة في فرنسا وشركة Kepco في كوريا الجنوبية، في القائمة المختصرة إلى جانب العرض الصيني عام 2018.

قال أحد الأشخاص المطلعين على العملية إن المشاورات استمرت منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم وجود مؤشر يذكر على الموعد الذي قد تنتهي فيه أو قد يتم اختيار المطور.

تم اختيار Kepco ، (كيبكو) لبناء محطة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي أصبحت جاهزة للعمل الآن. وقالت شركة EDF إن مقترح العرض الذي تقدمت به الشركة يلبي جميع توقعات أصحاب المصلحة السعوديين.

لم تعلق شركة الصين الوطنية النووية، وهي مجموعة الطاقة النووية المملوكة للدولة في البلاد، على الفور على عملية تقديم العطاءات. لكنها أعلنت في الماضي عن شراكات مع السعودية لتطوير الصناعة النووية في المملكة.

اقتربت المملكة العربية السعودية من الصين، أكبر شريك تجاري لها، في السنوات الأخيرة، ودُعيت في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة. واستضافت الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي لحضور قمة خليجية، وبعد أشهر توسطت بكين في تقارب بين المملكة وإيران.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إن الإدارة ستطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبداء الرأي بشأن التعاون النووي مع السعودية لتوجيه أي قرار بشأن المساعدة. وقال عن أي اتفاق مع السعودية وإسرائيل: “لا تزال هناك بعض طرق السفر.