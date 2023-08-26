نواب يدعون السيسي للترشح لولاية جديدة.. ويؤكدون: القيادة السياسية حرصت على توطين المزيد من الصناعات.. ويجب استكمال مسیرة البناء نحو الجمهورية الجديدة

برلماني: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب

نائب: ندعم ترشح الرئيس لولاية جديدة لاستكمال طريق الإصلاح

نائبة تعلن تأييدها ودعمها الكامل لترشح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة

طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الرئيس السيسي بضرورة الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأكدوا إن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاریخھا المعاصر، لينجح ومعه الشعب المصري من القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا.



فى البداية أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي تولى مسئولية البلاد في وقت صعب للغاية، وتمكنت البلاد في عهده من تخطى الكثير من التحديات، كما أن الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى كافة قطاعات الدولة والنهوض بكافة المجالات ومواجهة الحالة الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2013، وما بعدها والانتصار عليه وأصبحنا دولة آمنة بالتصنيف العالمي وتشير لها الدول الأوروبية كمقصد سياحي؛ يجعل من المهم دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "عمار" فى بيان له ، إن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاریخھا المعاصر، لينجح ومعه الشعب المصرى من القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وتشهد البلاد في عهده تطورا كبيرا في الصحة والتعليم والمدن الجديدة والتوسع الأفقي وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة ودعم الشباب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل إمداد الغذاء.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، لافتا إلى أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ تمضى بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن هنا لابد من دعم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﯾﺳﻲ ي اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، من أجل وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ واستكمالاً لمسیرة البناء التي یقودھا، نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة.

وأوضح "عمار"، أن تأييد حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة؛ جاء من إيمان الحزب بحجم الإنجازات والتحديات وقيادة الدفة بطريقة منتظمة حتى خلال الصعوبات التى واجهتها مصر من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وإطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسیة على رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

ومن جهته، قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن ما تشهده مصر من نجاحات في مختلف المجالات، خلال الـ10 سنوات الماضية هي ما دفعت حزب مستقبل وطن لإعلان تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أنه لا يمكن تغافل ما حدث من إنجازات ترتقي بمعيشة المواطن البسيط وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، والقضاء على فيروس سى، والمضي في مسار تحقيق الأمن الغذائي بزيادة الإنتاجية من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

وأكد "أبو الفتوح"، أن الرئيس أولى اهتماما لتنمية القطاع الزراعى، كونه أحد الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدولة، وبصفته بعدا استراتيجيا لا غني عنه، وهو ما تترجم في انحيازه الدائم للفلاح المصري والحرص على تقديم كل سبل الدعم له، وتقديرا لدوره الرئيسي فى حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن احتياجات المخزون الاستراتيجي للدولة، لافتا إلى أن الدولة عملت على ضخ مشروعات تنموية في القطاع على طريق تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية وإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، ومن بينها كان مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والصناعية، خاصة وأن القيادة السياسية حرصت على توطين المزيد من الصناعات وتنمية المشروعات الصغيرة لاسيما مع إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ"، وذلك بهدف خلال تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن من بين إنجازات الرئيس السيسي كان مشروع قناة السويس الجديدة الذي حقق طفرة غير مسبوقة في إيرادات القناة، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما أسهم في زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي وتوليد المزيد من فرص العمل ونقل وتبادل الخبرات؛ كما أولى اهتماما لترسيخ المفهوم الشامل للتنمية العمرانية بتطوير العشوائيات وإنشاء مدن جديدة بمختلف محافظات الجمهورية من بينها كانت مدينة العلمين الجديدة والتي أصبحت وجهة للسياحة، لافتا إلى أن الاستحقاق المقبل استكمال لمسيرة الإصلاح حتى الوصول للجمهورية الجديدة والتى أساسها التنمية المستدامة 2030.

فيما أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن الجيزة وامين مساعد لجنة المراة بالحزب ورئيس مبادرة “كتلة ستات” و"شباب أد التحدي"، فى كلمتها، أثناء افتتاح مؤتمر "إرادة الجيل الجديد في الجمهورية الجديدة"، تأييدها ودعمها الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.