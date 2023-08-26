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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة

المتغيبة
المتغيبة

أرسل القارئ محمد السعيد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” للبحث عن شقيقه المتغيبة.

وقال في استغاثته شقيقتي همت السعيد السيد الشربيني متغيبه منذ يومين من أمام مستشفي غنيم بالمنصورة وهي مريضه زهايمر برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01005884543.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المتابعة المستمرة المتغيبة حل مشاكل المواطنين مريضة مستشفي موقع صدى البلد يستغيث يناشد

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