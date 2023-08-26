عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2500 طن قمامة و470 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وأسفرت عن رفع  470 حالة إشغال مخالف عباره عن 398 بدمنهور، 32 حالة بمركز رشيد، 40 حالة إشغال بأبو حمص.

txt

حملة "حقك تنظمي" تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالبحيرة

txt

انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالبحيرة

وضمن الإهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2500 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيراً للحركة المرورية.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وايتاى البارود  والدلنجات أعمال التجميل من قص و تقليم للأشجار والنخيل و رى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى اللائق

هذا وأكدت د/نهال بلبع علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ  البحيرة ، لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بالمحافظة.

البحيرة النظافة والتجميل حملات مكبرة لرفع الإشغالات حمص حملات نظافه مكبرة زراعة 100 مليون زراعة 100 مليون شجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

بنطلونها اتقطع.. مغنية شهيرة تتعرض لموقف محرج على المسرح في السعودية

لوكاشينكو يكشف عن تحذيره قائد فاجنر بشأن تهديدات على حياته

برئاسة العسومي.. استقبال حافل لوفد البرلمان العربي في جمهورية الصين

بعد ظهور متحورEG5 في مصر.. شكل الدراسة بالجامعات وموعد انطلاقها

فرار عشرات المستوطنين الإسرائيليين من بلدة قصرة بعد مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. التسجيل عبر هذا الربط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ