رفع 2500 طن قمامة و470 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وأسفرت عن رفع 470 حالة إشغال مخالف عباره عن 398 بدمنهور، 32 حالة بمركز رشيد، 40 حالة إشغال بأبو حمص.

وضمن الإهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2500 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيراً للحركة المرورية.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وايتاى البارود والدلنجات أعمال التجميل من قص و تقليم للأشجار والنخيل و رى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى اللائق

هذا وأكدت د/نهال بلبع علي إستمرار حملات النظافة والتجميل والتشجير بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل زراعة الأشجار المثمرة بمختلف الشوارع والميادين والمدارس والمنشآت الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، لرؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بالمحافظة.