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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنطلونها اتقطع.. مغنية شهيرة تتعرض لموقف محرج على المسرح في السعودية

صدى البلد

أثار حفل مطربة الراب إيجي أزاليا أمس بالرياض ضمن موسم الجيمرز الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ؛ جدلا واسعا.

وأمضت مغنية الراب الحفل وهي تغني العديد من أغانيها وسط استعراضات غنائية، وخلال نزولها على الأرض انقطع سروالها وجلست إيجي بشكل محرج على خشبة المسرح وحاولت إخفاء الحادث.

وظهرت إيجي أزاليا في مقطع فيديو  انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تغني Goddess بينما يتمزق بنطالها، وأشارت لأحد العاملين بالكواليس كي يساعدها.


وأحضر احد فريقها بنطالا لمواصلة الأداء وتمكنت من غناء مجموعة الأغاني الأخرى قبل أن يتم إنهاء العرض مبكرًا، حيث انقطع الميكروفون عنها وغادرت المسرح.

من ناحيتها، اعتذرت إيجي أزاليا للجماهير قبل أن تدّعي أن رسائلها النسوية ربما كانت وراء سحب الأداء وانقطاع حفلها، بينما أشارت إلى أن السلطات السعودية لم تسمح لها باستكمال الحفل بسبب تمزق سروالها

إيجي أزاليا

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