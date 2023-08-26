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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر يدعم ترشيح "السيسي" في الانتخابات المقبلة

صدى البلد

قرر حزب المؤتمر بعد اجتماع مكتبه الرئاسى برئاسة الربان عمر المختار صميدة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  لفترة رئاسية جديدة.

وأكد على تضفير كافة الجهود التنظيمية و الهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة .


وقرر  تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديد.

ثمن حزب المؤتمر، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات التى اتخذتها نحو إجراء استحقاق دستوري هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.

وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة و الشفافيه المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت اشراف قضائي كامل.

إستحقاق دستورى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الوطنية للانتخابات الربان عمر المختار صميدة

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