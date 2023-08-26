هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم وضع التصور الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية، وجارى تجهيز الحبر الفسفورى المستخدم فى الانتخابات.

وأوضح وليد حمزة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمنى الخاص بكافة الإجراءات قريبا، ويتم حاليا التأكد من السلامة الأنشائية والفنية للجان، وبالنسبة لإمكانية أن يصبح التصويت إلكترونيا أكد قائلا:" نتمنى أن أى تحديث فى عملية التصويت يكون وفق الإمكانيات المتاحة".

مراجعة كافة النماذج والمحررات

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: فى الوقت الحالى يتم مراجعة كافة النماذج والمحررات التى ستستخدم فى اللجان الفرعية والعامة.

وأشار وليد حمزة أن الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي سيكون على كل صندوق انتخابي بانتخابات الرئاسة.