رئيس الوطنية للانتخابات: نبحث توفير خدمة الاستعلام ووصول الناخب للجنته بـ Gps

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية في معاونة الهيئة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وأهمها الاستحقاق الرئاسي، مشيرًا إلى أن غرض البروتوكول الموقع مع هيئة البريد، هو الاستفادة بالبنية التحتية والانتشار الواسع لهيئة البريد ومساعدتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات.

وقال وليد حمزة خلال تصريحات تليفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن سيتم تقديم تيسيرات للنخابين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المتبع سابقًا أن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به، ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة، من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـ"Gps".

أشار إلى أنه سيتم تقديم تيسيرات لذوي الهمم، وتوفير لجان سهل الوصول لها وتقديم استعدادات خاصة بهذه اللجان.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وذكر أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.