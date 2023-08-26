هل تصرف المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا هذا العام؟.. مسؤول حكومي يرد

تقدم الحكومة دعم السلع التموينية للمواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال توفيره شهرياً عبر بطاقات التموين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من تلك المُعروضة في الأسواق، وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها بكفاءة خلال كل شهر، ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من الدعم الحكومي.

المنحة الاستثنائية للأكثر فقرا

أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مصير المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا المقدمة بقرار من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد توقفها.

وقال المصيلحي: "كانت هناك ظروف صعبة خلال العام الماضي، وتم تفعيل منحة بعد التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة التموين، واستمرت المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا لمدة عام كامل ولا يوجد أي منحة أخرى خلال الفترة المقبلة".

وأكد مصيلحي خلال تصريحاته: "لا توجد المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا الفترة المقبلة".

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في يوليو الماضي 2022، بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حينها، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

وتم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعي، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية.

كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا اخر بمد الفترة الخاصة بتوجيه دعم استثنائي على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023.

السلع على بطاقات التموين

وأكدت وزارة التموين، إن زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة 2024 /2023 بلغ 528 مليار جنيه والتي تمثل ثلث موازنة الدولة، كما أن مخصصات الدعم التمويني ارتفعت من 90 إلى 127 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن قيمة الدعم بالموازنة ارتفعت لتغطية التغيرات السعرية في الأسواق العالمية والتي أثرت على أسعار السلع التموينية.

وتقدم الدولة الدعم للمواطن من خلال الدعم النقدي المتمثل في القيمة الشرائية بمبلغ 50 جنيها، أو دعم السلعة بأقل من سعر التكلفة مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع حجم الدعم بمقدار من 100 إلى 300 جنيه، حسب عدد أفراد الأسرة خلال الفترة الماضية وهي المنحة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية التي أقرها رئيس الجمهورية.

في وقت سابق، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد إلغاء منحة التموين الاستثنائية التي تم صرفها على البطاقات التموينية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا والتي تتراوح بين 100 و300 جنيه في الشهر لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة المقيدين عليها.

وكانت قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المنحة الاستثنائية التي يتم صرفها للأسر الأكثر احتياجا على البطاقات منذ عدة أشهر سيتم وقف صرفها بداية من المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو المقبل.

وبدأ صرف منحة التموين الاستثنائية من سبتمبر العام الماضي 2022، واستمرت حتى يونيو الماضي لعام 2023، وبلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهريا.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا.

ويبلغ دعم الفرد على بطاقة التموين 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

نصيب الفرد من السلع

ويبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات، كالآتي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، كالتالي: