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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يطالب المسئولين برصف شارعه ليستطع التحرك بابنته مريضة الضمور بالكرسي المتحرك

الطفلة
الطفلة

أرسل القارئ مصطفي جعفر والد الطفلة حبيبة من ذوي الهمم  يستغيث بمحافظ الغربية لسفلتت ورصف الشارع الذي يسكن به ليستطع  التحرك مع ابنته مريضة الضمور بالكرسي المتحرك الخاص بها.

وقال مصطفي جعفر المقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اناشد الأب الروحي لذوى الهمم محافظ الغربية أن يسمع صوت اب يتمني لابنته ان تتحرك بطريقة سهلة للذهاب الي جلسات العلاج الطبيعي ولكن  الشارع الذى نسكن فيه خارج عن نطاق الخدمة نهائيا وتتعرض الطفلة حبيبه للوقوع بسبب عدم أعمال الرصف وعلاوة على ذلك لا توجد سيارات يمكنها الدخول إلى الشارع لنقل الطفلة حبيبه والعنوان حيث نحن نسكن شارع جاب الله المتفرع من أمام مضارب الغربية بالمنطقة الصناعية بحى أول المحله الكبرى .

لذلك نرجو من محافظ الغربية سرعة رصف الشارع ورفع المعاناة عن ابنتي للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم01068669274. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

التواصل التحرك الأب الروحى اعمال الرصف الخط الساخن الطفلة حبيبة العلاج الطبيعي المنطقة الصناعية بمحافظة الغربية حي اول المحلة رصف الشارع قارئ يستغيث مدينة المحلة من ذوى الهمم

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