قارئ يطالب المسئولين برصف شارعه ليستطع التحرك بابنته مريضة الضمور بالكرسي المتحرك

أرسل القارئ مصطفي جعفر والد الطفلة حبيبة من ذوي الهمم يستغيث بمحافظ الغربية لسفلتت ورصف الشارع الذي يسكن به ليستطع التحرك مع ابنته مريضة الضمور بالكرسي المتحرك الخاص بها.

وقال مصطفي جعفر المقيم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اناشد الأب الروحي لذوى الهمم محافظ الغربية أن يسمع صوت اب يتمني لابنته ان تتحرك بطريقة سهلة للذهاب الي جلسات العلاج الطبيعي ولكن الشارع الذى نسكن فيه خارج عن نطاق الخدمة نهائيا وتتعرض الطفلة حبيبه للوقوع بسبب عدم أعمال الرصف وعلاوة على ذلك لا توجد سيارات يمكنها الدخول إلى الشارع لنقل الطفلة حبيبه والعنوان حيث نحن نسكن شارع جاب الله المتفرع من أمام مضارب الغربية بالمنطقة الصناعية بحى أول المحله الكبرى .

لذلك نرجو من محافظ الغربية سرعة رصف الشارع ورفع المعاناة عن ابنتي للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم01068669274.

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