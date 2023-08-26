منى زكي: الفن عمل جماعي وليس فردي.. فيديو

قالت الفنانة منى زكى، إنها بدات عملها فى مجال الفن قبل الدراسة في كلية الإعلام ولكن قرارها الدائم هو الاستمرار فى الفن، معقبة: "لو مكنتش فنانة كنت هبقى بتاعة يوجا".

وأوضحت منى زكى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن نجاح مسلسلها “تحت الوصايا” يعود لجميع كاست العمل والكتاب والمخرجين والفنانين والفنيين والشركة المنتجة، معقبة: " صناعة الفن مهمة وكلنا اشتغلنا فى المسلسل بضمير وحب".

وأكدت الفنانة منى زكى، أن الفن عمل جماعى وليس فردى، ولا أقصد أحدا بكلامي فكل المجالات عمل جماعى".

منى زكى أفضل ممثلة فى 2023



و حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية على تكريم منى زكي، لتكون أفضل ممثلة في 2023، ومسلسلها تحت الوصاية كأفضل عمل درامي.

قالت الفنانة منى زكي أثناء تكريمها "أنا عاجزة عن االشكر لأني وسط زمايلي، وبقالي كتير ما شوفتش لامة كبيرة كدا من أهل الفن ".

وأعربت عن مدى سعادتها بمرور 60 عامًا على الدراما المصرية مضيفة إلى أن تاريخ بلدنا في كل أنحاء العالم.