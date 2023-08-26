النشرة الدينية| حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وكيفية الرد عليه.. دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. 24 كلمة احرص عليها عند سماع الأذان

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصدها في النشرة الدينية.

أعمال ترفع درجات العبد وتزيل خطاياه.. سهلة وبسيطة



العالم ابتلي بفتن كقطع الليل المظلم.. علي جمعة يكشف عن مرض العصر



وزير الأوقاف لمديري إدارات القاهرة : تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية لأقصى طاقة ممكنة



روشتة شرعية لعلاج عدم الانتظام في الصلاة.. أمين الإفتاء يوضح الخطوات

