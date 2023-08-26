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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف لمديري إدارات القاهرة : تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية لأقصى طاقة ممكنة

صدى البلد

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمديري إدارات أوقاف القاهرة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور  محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.


وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على بدء حملة تنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريًّا.


كما أكد وزير الأوقاف على تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات، لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لكل تفاصيل العمل على جميع المساجد.

وزير الاوقاف حملة تنظيف المساجد أوقاف القاهرة

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