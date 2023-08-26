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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعمال ترفع درجات العبد وتزيل خطاياه.. سهلة وبسيطة

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ورد عن الإمام الجنيد -رحمه الله- أنه قال: أربع أعمال ترفع درجات العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه : الحلم ، والتواضع، والسخاء ،وحسن الخلق وهو كمال الإيمان.

أعمال ترفع درجات العبد

وتحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن أعمال ترفع درجات العبد وأهم الأمور التي تمحو الخطايا ويرفع الله بها الدرجات.

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وقال رمضان عبد المعز ، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ".

وأشار إلى أنه للوصول إلى الخشوع في الصلاة، على المسلم أن يحسن الوضوء ، فيغسل الوجه جيدا، ويستنشق الأنف جيدا، ويحرك الماء داخل الفم جيدا.

وأوضح، أن كثرة الخطا إلى المساجد فيها خير وثواب كبير ، وفيها حسنات على كل خطوة وسيئات تمحى بكل واحدة منها.

أحب الأعمال إلى الله

 

وكشفت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية ، عن خير الأعمال في الإسلام ، وأحب الأعمال إلى الله عزوجل.

واستشهدت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية ، بما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ، أن رجلا ، سأل رسول الله ، أي الإسلام خير؟ فقال النبي: تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".

وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله؟ قال: ((أَدْوَمُها وإنْ قَلَّ)). وقال: "اكْلُفُوا مِن الأعمال ما تُطِيقُون".

وورد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه- قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رواه البخارى.

أعمال ترفع درجات العبد درجات العبد أحب الأعمال إلى الله المساجد

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