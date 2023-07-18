الأزهر: الله عز وجل يضاعف الحسنات والسيئات خلال شهر محرم

قال محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تجدد الأيام من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهناك أيام مميزة مثل رأس السنة الهجرية أو الميلادية أو يوم ميلاد النبي رسول الله وغيرها من الأيام المميزة لا مانع في التهنئة بتلك الأيام.

وأضاف “محمود عويس” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن شهر محرم من الأشهر الحرم، والله عز وجل عظمها وعى الإنسان أن يبتعد خلال هذا الشهر عن المعاصي، متابعا: الله عز وجل يضاعف في أيامه المباركة الحسنات كما يضاعف العقوبة والسيئات.

ودعا المسلمين إلى بدء صفحة جديدة من بداية السنة الهجرية وهذا الشهر الكريم، مستشهدا بقول الله عز وجل:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".

وأكمل: أحب الصيام إلى الله شهر مضان وأشهر الله الحرم، ولذلك يمكننا أن نكثر الصوم في شهر محرم.

