هندسة القاهرة تكشف طريقة الحصول على الشهادة بعدد الساعات المعتمدة ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن دول العالم تدرس الهندسة بنظام “الساعات المعتمدة”.

وأضاف حسام عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة اقرت نظام الساعات المعتمدة،معقبا:"الطالب يقدر يجتهد ويحصل على شهادة الهندسة فى 4 سنوات لو عاوز".

عدد الساعات المعتمدة

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، : عدد الساعات المعتمدة لدراسة الهندسة بجامعة القاهرة تتراوح من 154 لـ 159 ساعة.

وأضاف عميد كلية الهندسة، النظام الجديد لدراسة الهندسة متاح للطلبة الذين التحقوا بالكلية هذا العام، وسيكون متاحا أمام بعض الطلبة فى المراحل المختلفة حسب اللائحة.

