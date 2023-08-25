يعتمد على الساعات.. تفاصيل تغيير نظام الدراسة بهندسة القاهرة لـ4 سنوات

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الطالب المصري يوجد لديه متطلبات من أجل التخرج من كليات الهندسة، موضحا أن أقل كلية هندسة كانت تطرح البرامج من 160 ساعة لـ 180 ساعة، ولكن هذه العملية كان يجب تغييرها لمناسبة الجامعات العالمية والتي تتراوح عدد ساعات البرامج فيها من 120 لـ 130 ساعة للانتهاء من كلية الهندسة.

عميد كلية هندسة القاهرة يكشف تفاصيل جديدة

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن جامعة القاهرة تتحدث عن متطلبات تخرج الطالب تتراوح من 154 لـ 159 ساعة، موضحا أن تلك الفترة هي التي يحتاجها الطالب من أجل التخرج من كلية الهندسة، "حتى لو خلصهم في تلات سنين مفيش مشكلة، ولكن الكلام الواقعي، أقل فترة ممكنة عشان يقدر يطور نفسه وبرنامجه تكون 4 سنوات".

وتابع عميد كلية الهندسة، أنه يوجد طريقتين لكي يستطيع طالب كلية الهندسة في 4 سنوات، وهي أن يكون طالب متميز فيسجل عدد ساعات أكبر في كل عام، إذ أن عدد الساعات التي يستطيع كل طالب تسجيلها في الترم الواحد، تعتمد على كفاءة الطالب العلمية، "الطالب الشاطر يقدر يسجل لحد 21 ساعة في الترم الواحد، والطالب المتوسط 18 ساعة، والطالب المتعثر أكاديميا 12 ساعة فقط، وبالتالي الطالب المتعثر أكاديميا ممكن يقعد 6 أو 7 سنين، والطالب المتميز قادر على التخرج في 4 سنين".

وأوضح، أن في كلية الهندسة بجامعة القاهرة يوجد نظامين تعليم، هو نظام الفصلين، وهو النظام الذي تعلم عليه وكان يكون بالأسعار الحكومية الطبيعية، والتي لا تزيد عن 2000 جنيه شهريا، والنظام الآخر يُطلق عليه الساعات المعتمدة، والطالب الذي يرغب في الالتحاق فيه يدفع مصروفات إضافية للتخرج من 175 ساعة معتمدة.

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة جعلت البرامج بنظام الساعات المعتمدة، سواء بمصاريف إضافية أو بدونها بنظام الساعات المعتمدة.