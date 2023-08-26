وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام يونايتد، على مضيفه، برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

جيمس وارد براوس كان البادئ بالتسجيل لـ وست هام في الدقيقة 19، قبل أن يضيف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 63 سجل ميشيل أنطونيو الهدف الثالث لـ وست هام، فيما سجل باسكال جروس الهدف الوحيد لبرايتون في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، رفع وست هام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأول، بفارق الأهداف عن توتنهام وأرسنال على الترتيب، ليتصدر الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد برايتون عند ست نقاط في المركز الرابع.