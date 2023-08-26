حفل لعمر خيرت..رئيس الأوبرا يعلن مفاجأة في ختام مهرجان القلعة

أعرب الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن تقديره للدور الذي لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل بشكل فعّال فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وأوضح في مداخلة هاتفية على برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"،:"تجلت الفرحة والبهجة لدى الجماهير التي استمتعت بقضاء أوقات مميزة في هذا المكان التاريخي، ولاحظت وجود جنسيات مختلفة تجتمع داخل المهرجان؛ فعلى سبيل المثال، قابلت شبانًا من تونس يحملون الأعلام ويستمتعون بالفعاليات".

وأكد داغر حرص المهرجان على توفير مشاركة متنوعة من الفنانين، سواء الذين يتمتعون بشهرة كبيرة أو الناشئين، مشيرًا إلى تنوع الأدوار المقدمة من قبل الفنانين الجدد والمحترفين، وكذلك تقديم عروض فنية متنوعة تتنوع بين الأنماط والأنواع الموسيقية.

وأكمل داغر حديثه بأن المهرجان يهدف إلى تقديم مزيج متنوع من الأداء الموسيقي والأصوات، وأنه يسعى لتقديم تجربة غنائية متعددة الأبعاد، حيث يمزج بين فنانين من مختلف الأعمار والأجيال.

وأخيرًا، تحدث عن الاختتام المبهج للمهرجان، حيث سيتم تقديم حفل موسيقي مميز من قبل الموسيقار الكبير عمر خيرت، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة ستكون ختامًا رائعًا لتجربة المهرجان وستشكل ذكرى لا تُنسى.