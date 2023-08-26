عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفل لعمر خيرت..رئيس الأوبرا يعلن مفاجأة في ختام مهرجان القلعة

خالد داغر
خالد داغر

أعرب الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن تقديره للدور الذي لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل بشكل فعّال فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

وأوضح في مداخلة هاتفية على برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"،:"تجلت الفرحة والبهجة لدى الجماهير التي استمتعت بقضاء أوقات مميزة في هذا المكان التاريخي، ولاحظت وجود جنسيات مختلفة تجتمع داخل المهرجان؛ فعلى سبيل المثال، قابلت شبانًا من تونس يحملون الأعلام ويستمتعون بالفعاليات".

وأكد داغر حرص المهرجان على توفير مشاركة متنوعة من الفنانين، سواء الذين يتمتعون بشهرة كبيرة أو الناشئين، مشيرًا إلى تنوع الأدوار المقدمة من قبل الفنانين الجدد والمحترفين، وكذلك تقديم عروض فنية متنوعة تتنوع بين الأنماط والأنواع الموسيقية.

وأكمل داغر حديثه بأن المهرجان يهدف إلى تقديم مزيج متنوع من الأداء الموسيقي والأصوات، وأنه يسعى لتقديم تجربة غنائية متعددة الأبعاد، حيث يمزج بين فنانين من مختلف الأعمار والأجيال.

وأخيرًا، تحدث عن الاختتام المبهج للمهرجان، حيث سيتم تقديم حفل موسيقي مميز من قبل الموسيقار الكبير عمر خيرت، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة ستكون ختامًا رائعًا لتجربة المهرجان وستشكل ذكرى لا تُنسى.

 

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر اخر النهار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا الموسيقار الكبير عمر خيرت المتحدة للخدمات الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

بريكس وسوق النفط العالمي|هل يزيد التكتل من أوجاع الغرب بشأن الذهب الأسود؟

الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم على المسجد في مدينة ليماسول بقبرص

الولد عينه راحت.. شاب يطلق النار على طفل في فرح بالخصوص

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

لديك فرصة ولو قل عملك وعلمك.. علي جمعة: 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ