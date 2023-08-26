هشام عباس بمهرجان قلعة المحكى وسيمون تشارك لأول مرة

تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء الاثنين 28 اغسطس على مسرح المحكى امسية تستعيد ذكريات الاعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات .

ففى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الاولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة ، مبسوطه ، بتكلم جد ، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من اعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين ، حلال عليك ، حبيتها ، تعالى ، حالة ، سهران وغيرها.

مهرجان القلعة

قدمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في نشر الثقافة ودعمها، حيث أن البرتوكول الموقع بين الوزارة والشركة المتحدة أحدث فارقًا كبيرًا في الانتشار والإقبال على أنشطة الوزارة بشكل عام، وليس فقط حفلات الأوبرا بل حفلات الثقافة، خاصةً وأن شبكة تلفزيون الحياة تنقل تلك الحفلات على الهواء مباشرة.

أضافت الكيلاني خلال حوارها إلى قناة الحياة مع الإعلامية أميرة العادلي، على هامش افتتاح مهرجان القلعة، اليوم الجمعة، أن عدد الحضور لحفل افتتاح مهرجان القلعة في دورته الـ٣١، فاق التوقعات، موضحةً أن المهرجان يقام على مدار ٣٠ عامًا وهذا العام شهد زخمًا كبيرًا وغير متوقع.

تابعت أن هذه الدورة تضم حفلات تصل إلى ٤٠ حفلة، لمجموعة كبيرة من المطربين ومنهم نجوم كبار ومواهب جديدة من دار الأوبرا، وكذلك فنانين مصريين وفنانين عرب ومنهم وليد توفيق الذي يشارك في المهرجان لأول مرة، إلى جانب حفلات موسيقية ومنها حفل عمر خيرت، متابعة أن هناك تنوع في الحفلات من موسيقى تراثية والدويتهات القصيرة والإنشاد الديني والابتهالات وهو تنوع بهدف تقديم أكبر كم من الأذواق.