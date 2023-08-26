محمد الباز: بيع الدولار في السوق السوداء خيانة عظمى

أفاد الإعلامي محمد الباز، بأن الكاتب واللواء الشرطة السابق حمدي البطران، قد كشف عن ظاهرة خطيرة، تستهدف جمع الدولار من المصريين المقيمين بالخارج، وتحويل قيمته إلى الجنيه، وتسليمها لأسرهم في مصر.

وأضاف الباز، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الكاتب حمدي البطران قد أشار إلى وجود سماسرة للدولار في كل قرية مصرية، يتعاونون مع شركاء في الخارج، لجمع الدولار وتحويله إلى الجنيه، وتوزيعه على المصريين المقيمين هنا.

وأكد الباز أن هذه الممارسات تعد استنزافًا للثروة الوطنية وخيانة عظمي للبلاد، ورغم أن بعض الأفراد قد يكونون متواطئين مع هذا النوع من الأنشطة؛ إلا أنه شدد على أهمية التوقف عنها، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليًا.

وشدد الباز على أن هذه الأوقات تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والتكاتف لتخطي التحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وأن الدولة والمواطنين يجب أن يعملوا سويًا للحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي.