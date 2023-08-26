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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة تطلق قوافل علاجية مجانية في قرى البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى مبادرة "حياة كريمة" إلى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بمناطق قرى البحر الأحمر من خلال إطلاق قوافل علاجية مجانية تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي وقد نجح "موقع صدى البلد" في الحصول على الخطة الشهرية لتلك القوافل العلاجية التي تشمل فحوصات طبية شاملة وصرف العلاجات اللازمة.

ووفقًا للخطة الشهرية المحددة، من المقرر أن تبدأ القوافل العلاجية في سبتمبر بالقيام بعمليات الفحص والكشف الطبي المجاني في عدة قرى بمنطقة البحر الأحمر. يتضمن برنامج القوافل زيارة قرى متعددة مثل قرية الأمل في رأس غارب وقرية الحمراوين والمستعمرة في القصير ومدينة حلايب، بالإضافة إلى مناطق أبرق ومرسى حميرة بالشلاتين ومرسى علم.

ويشمل برنامج القوافل العلاجية إجراءات فحص طبي شاملة وصرف العلاجات اللازمة، فضلاً عن إجراءات الأشعة والتحاليل. توفر القوافل مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية بما في ذلك باطنة وجراحة ونساء وتوليد، واطفال واسنان وتنظيم أسرة. وفي حالة الحاجة إلى علاجات أو إجراءات تخطيطية أكثر تعقيدًا، يتم تحويل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة.

تُعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو توفير الرعاية الصحية للمجتمعات النائية والمحرومة في منطقة البحر الأحمر. تعكس هذه الجهود التزام "حياة كريمة" بتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الصحية الأساسية.

وفي ختام هذه الخطوة الإنسانية الهامة، يستحق فريق القوافل العلاجية وكل من ساهم في تنفيذ هذه المبادرة الإشادة والتقدير على جهودهم القيمة في خدمة المجتمع وتحسين صحته ورفاهيته.

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