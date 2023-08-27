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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسما شريف منير: بعض المتابعين حاولوا يسخنوا والدي عليً

أسما شريف منير
أسما شريف منير

علقت أسما شريف منير، على الجدل المثار حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بسبب إطلالتها في مهرجان العلمين وهي حليقة الرأس.

 

وقالت أسما شريف منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،: "أنا شخصية على طبيعتي، لا أتصنع أي شيء، وأحاول أن أكون نفسي".

وأوضحت أسما شريف منير،: "الموضوع جه صدفة، أنا كنت رايحة أطول شعري وأعمل إكستنشن، ولقيت شاب موجود في الكوافير كان دايما مطول شعره، لقيته حالق، قولتله نعيمًا، إيه إحساسك؟.. قال: راحة مش طبيعية، ومن هنا جاتلي الفكرة".

 

وأضافت: "بعض المتابعين وصلوا لمرحلة أنهم يسخنوا والدي عليّ، فأحيانًا ارتدي لبس هو كرجل شرقي لا يقبله فيطلب مني إزالة الصورة وينصحني بعدم لبسه مرة ثانية وأقول حاضر، مثلما يحدث في أي بيت وبين أي أب وابنته، فأنا احترم رأيه ولا أريد أن يغضب مني".

أسما شريف منير الإعلامي محمد الباز برنامج آخر النهار مهرجان العلمين شريف منير

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