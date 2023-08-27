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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان: جائزة الجمهور في القاهرة للدراما تعطيه مصداقية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة  لقاء سويدان  وتحدثت معنا عن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وعلقت على غستحداث جائزة للجمهور هذا العام.


لقاء سويدان قالت:" مهرجان القاهرة للدراما حدث كبير، وسعيدة بتواجد عدد كبير من النجوم في الاحتفالية والتكريمات والجوائز، بجانب أن إحتفالية 60 سنة دراما مميزة.


وعلقت على استحداث جائزة الجمهور في هذه الدورة الإستثنائية وقالت:" هذا مهم ويعطي للمهرجان مصداقية ويشعر الجمهور أنهم جزء من الحدث، وأحب أن ابدي إعجابي بمدينة العلمين الساحرة".

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حرصت إدارة مهرجان القاهرة للدراما على تكريم عدد من المبدعين والفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منهم منى زكي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، وكريم عبد العزيز وغيرهم.

 

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب  بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور.

ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

60 سنة دراما افتتاح مهرجان القاهرة افتتاح مهرجان القاهرة للدراما العلمين الجديدة

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