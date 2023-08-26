عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد جائزتي "ستهم" في القاهرة للدراما.. رؤوف عبد العزيز : شكرا شيخ المداحين

رؤوف عبد العزيز
رؤوف عبد العزيز

أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز، عن سعادته الغامرة بحصول تتر مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا على جائزة أفضل تتر من أداء الشيخ ياسين التهامي، بجوائز لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية ، وكذلك حصول نانسى صلاح على جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد ضمن جوائز مهرجان القاهرة للدراما التي أقيمت بمدينة العملين.

وقال عبد العزيز:" انا اتواجد في الوقت الحالي في لندن من فترة، ولولا ظروف سفري لكنت أول المتواجدين في المهرجان للاحتفال مع أبطال مسلسل ستهم بنجاج العمل، مشيدا بالفنانة ناسي صلاح وأنها ممثلة شاطرة ومجتهدة".

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

بسبب المخدرات.. نجم شهير يصاب بمرض خطير فى الكلى

أكرم حسني يطح ثاني أغنيات فيلم العميل صفر «هنهد الدنيا رقص»

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

وتابع:" أنه يوجه كل الشكر والتحية للشيخ ياسين التهامي على موافقة بالمشاركة في العمل، وأنه كان يتوقع من بداية العمل أن تتر المسلسل سوف يكون له صدى كبير وردود فعل قوية في ظل وجود شيخ المداحين بالأضافه للمجهود الكبير للموسيقار محمد مدحت المؤلف الموسيقى للتتر".

وأكد عبد العزيز، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة فور عودته من لندن، لاستكمال تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "الميثاق"، الذي يشارك في بطولته كلا من فتحي عبد الوهاب ، دينا فؤاد،ألفت عمر، إدوارد، وإسلام جمال، وغيرهم

يشار إلي أن مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما،  وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكانت الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما أقيمت ضمن احتفالات مهرجان العلمين الجديدة وكشفت عن عدد كبير من الجوائز التي أعلنتها لجنة التحكيم بالإضافة إلى 8 جوائز من خلال تصويت الجمهور.

أبطال مسلسل ستهم الشيخ ياسين التهامي المخرج رؤوف عبد العزيز رؤوف عبد العزيز النجمة روجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

كوميديا للمرة الثانية على التوالى.. رحاب الجمل تكشف سر موافقتها على بلوموندو

بسبب المخدرات.. نجم شهير يصاب بمرض خطير فى الكلى

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى ينتصر على الجميع ومحمد رمضان نمبر 4

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

القاهرة للدراما.. محمد رمضان وأحمد السقا وجها لوجه لحصد جائزة أفضل ممثل

رحاب الجمل تكشف تفاصيل دورها في فيلم بلوموندو.. خاص

للسيدات فقط.. عنبة وعصام صاصا وحسن أبو الروس نجوم الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

إنتى معفنة.. الموسيقيين تحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بتهمة إهانة المرأة

تقليل الاغتراب 2023 .. قواعد على الطلاب اتباعها خلال التسجيل

تناولها فورا| هذه المعادن والفيتامينات تقي من السرطان

سعر ومواصفات MG 6 بعد الأوفربرايس في السوق المصري

قنبلة في "العجلات"| تقارير روسية تكشف مفاجأة بخصوص طائرة قائد فاغنر.. والاتهام يشير لطياره الشخصي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ