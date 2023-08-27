أمير عيد يشكر جمهور حفله بمهرجان العلمين ويختتم بأغنية مربوط بأستك

وجه أمير عيد رسالة شكر إلى الجمهور الذي حضر حفله بمهرجان العلمين الجديدة، واختتم معهم الحقل بأغنية مربوط بأستك، وسط تفاعل كبير من الحاضرين بالغناء والرقص.

قدم فريق كايروكي عدد من أغانيهم الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وطلب أمير عيد من الجمهور غناء كل حاجة بتعدي معه دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.

شهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للاستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".



حفلات كايروكي



وأحيا فريق" كايروكي" حفلا من أنجح الحفلات الغنائية بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى 120 ألف من خلال " اللايڤ" و"الأونلاين" حيث شهد الحفل خدمة الأونلاين والتى أتاحت الفرصة لكثير ممن لا يستطيعون الحضور مشاهدته على هواتفهم المحمولة.