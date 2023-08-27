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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 2315 رأس ماشية عجول تسمين

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة  .

وأضاف البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22732 طن تشمل : 913 طن ملح صب و 400 طن كسب صويا و 4310 طن رمل و 898 طن فلسبار و 7486 طن يوريا و 8725 طن بضائع متنوعة .

وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46329 طن تشمل : 3400 طن خردة و 7000 طن كسب صويا و 14150 طن حديد و 2084 طن ابلاكاش  و 4000 طن فول صويا و 6893 طن قمح و 300 طن ذرة و 7951 طن قمح مطحون و  2315 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 551 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 386 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2731 حاوية مكافئة .

وأشار البيان إلى ان  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117623 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191749 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و الفيوم   ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2832 شاحنة .

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