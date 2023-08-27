عضو شعبة المواد الغذائية: دخول السكر بالبورصة السلعية قرار قوي

قال أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن السوق المصري واعد لكل مستثمر، وأي مستثمر يتمنى أن يكون بداخله وهذا بسبب قوته، منوها بأن هناك بعض الأمور التي يتأثر بها الإنتاج.

وأضاف "عتابي"، خلال لقائه ببرنامج بيزنس المذاع على شاشة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن دخول السكر بالبورصة السلعية قرار حكيم و قوي، موضحا أن البورصة السلعية سوق إلكتروني مفتوح بين البائع والمشتري، وحلقة وصل بينهم .

وأوضح، أن البورصة السلعية تحت رقابة وزارة التموين، فهي تقوم بمراقبة المخازن المعروض بها السلع بالبورصة السلعية، وترى مدى جودة هذه المخازن وهل هي تصح أن تعتمد لدى هذه المنصة أم لا.

40 مليار دولار حتى الأن

ولفت، إلى أن هناك كمية لا يُستهان بها من تصدير الدولة للخارج، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ مبادرة 100 مليار دولار تصدير سنويا، مشيرا إلى أنه حاليا وصل التصدير إلى 40 مليار دولار.

