التموين تحدد ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق

‏قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه حرصا على المستهلك الدولة تسعى لاتخاذ ضوابط لتداول الأرز في الأسواق.

وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هذا سوف يمنع التلاعب، وبيع السلعة بأكثر من سعر، وأيضا يمنع ممارسات تعطيش السوق من سلعة الأرز، وبعد هذه الضوابط المواطن سوف يشتري السلعة بنفس السعر المكتوب عليها ونحن طلبنا أكثر من مرة بكتابة سعر السلعة عليها.

‏ وأضاف أن هناك أيضا منظومة رقابية على التجار والدولة تتدخل لحماية المستهلك وتوحيد سعر السلعة أو على الأقل وضع سعر محدد مكتوب على السلعة.