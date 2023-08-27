عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تشارك جمهورها صورا من مارينا دلتا بكفر الشيخ

صدى البلد

شارك الفنانة هيفاء وهبي جمهورها  عدة صور من قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ  عبر حسابها بموقع انستجرام.

و علقت علي الصور قائلة: شكرا عالحب الكبير🙏🫶،كنت مبسوطه جدا بوجودي معاكم في قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ  وكنت سعيده بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل ،شكرا  للحشد الكبير،واشوفكم تاني عن قريب 🤍
 

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما  تتضمنت الرحلة كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء إطلاقة هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

الشعاب المرجانية تقاوم التغيرات المناخية.. تفاصيل

مذيعات الستات عن الخلاف بين شيرين وأنغام: صوت مصر ممكن يبقى راجل

لأول مرة بعد كورونا.. كوريا الشمالية تفتح الحدود أمام مواطنيها

عميد كلية هندسة بجامعة القاهرة: نظام الأربع سنوات متاح لكل الطلاب

الري: 93% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى يوليو 2023

حكم التشاؤم من شهر صفر.. دار الإفتاء تحذر بشدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ