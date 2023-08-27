هيفاء وهبي تشارك جمهورها صورا من مارينا دلتا بكفر الشيخ

شارك الفنانة هيفاء وهبي جمهورها عدة صور من قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ عبر حسابها بموقع انستجرام.

و علقت علي الصور قائلة: شكرا عالحب الكبير🙏🫶،كنت مبسوطه جدا بوجودي معاكم في قريه مارينا دلتا بكفر الشيخ وكنت سعيده بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل ،شكرا للحشد الكبير،واشوفكم تاني عن قريب 🤍



وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تتضمنت الرحلة كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.