كاتب صحفي: دخول طرف ثالث في العلاقات بين الزوجين سم قاتل

أكد محمود الضبع، الكاتب الصحفي أن دخول الطرف الثالث بالعلاقات سم قاتل، خاصة إن كان من الأهل، موضحا أن النساء هم من يقمن بإفشاء الأسرار وتدخل أطراف أخرى بمشاكل وذلك يكون نتيجة قلة الخبرة لديهن.

وأوضح "الضبع"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن المرأة تستعين بطرف ثالث حتى يؤكد لها أنها ضحية وليس لمجرد التدخل لإيجاد حل للمشكلة.

لإقناع أزواجهم

من جانبه قال المخرج وليد الحلفاوي، إن النساء تلجأ لهذه الحيلة لإقناع أزواجهن عن ما هم غير قادرين على إقناعهم به، وليس فقط لمجرد أن يظهرن كضحية.

