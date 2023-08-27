ليفربول يتحدى نيوكاسل في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره نيوكاسل، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم والدخول في المنافسة على لقب البريميرليج “مبكرا”.

كان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع تشيلسي 1-1، ثم فاز على بورنموث 3-1.

وتحوم الشكوك حول استمرار النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي، في ظل اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد معه.

وبحسب تقارير سعودية، فإن محمد صلاح سيتوجه إلى دبي عقب مباراة نيوكاسل لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة.

لكن يورجن كلوب، مدرب ليفربول نفى أنباء رحيل محمد صلاح خلال مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، إذ قال:" ليس لدينا عرض لانضمام محمد صلاح إلى اتحادة جدة، صلاح لاعب في ليفربول وكل الأشياء التي نقوم بها ضرورية".

وأضاف:" إذا كان هناك شيء، فالإجابة ستكون لا، مو لليس للبيع".

واختتم:" محمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع ليفربول، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه، إنه لاعبنا، لذا لا يوجد ما يمكن قوله حقًا".

على الجانب الآخر، يتسلح نيوكاسل بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب ليفربول.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ12بـ 3 نقاط.