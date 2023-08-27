وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي.. ويطمئن على الخدمات المقدمة للعاملين

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، مجلس إدارة المركز الطبى التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وجاء ذلك بمقر المركز بمدينة حلوان.



واستهل الوزير " محمد صلاح " الإجتماع بتوجيه التحية إلى الأطباء والإداريين القائمين على إدارة شئون المركز الطبى التخصصى ، مشدداً على ضرورة إستمرار المركز فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة وذويهم وأيضاً كافة المترددين على المركز الطبى من خارج الوزارة وذلك ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة فى متناول الجميع مع مراعاة أعلي معايير الجودة .



عقب ذلك إطلع وزير الإنتاج الحربى على خطة تطوير المركز وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبياً وإدارياً ، كما اعتمد عدد من القرارات الإدارية والتي تهدف إلي الإرتقاء بالمستوي العلمي والعملي للشباب والنهوض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمركز.

المركز الطبى يعد منشأة طبية متميزة

وأكد وزير الإنتاج الحربي ، أن المركز الطبى يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلى المستوي الطبى الذي وصلت إليه بجهد كافة القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرساله المنوط بها علي أكمل وجه.