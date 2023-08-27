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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع علم مصر.. أول ظهور لـ عمر كمال بعد تحويله للتحقيق

عمر كمال
عمر كمال

نشر المطرب عمر كمال، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفله الأخير في كندا تزامنا مع حفلات الصيف. 

وظهر عمر كمال، في الفيديو وهو يرفع علم مصر في حفل كندا، وسط تفاعل جمهور الحفل، وعلق قائلا: «يا جمال مصر والمصريين .. حفلتي في كندا الحمدلله». 

ويأتي هذا الظهور، هو الأول لـ عمر كمال بعد تحويله إلى التحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، بسبب تهمة إهانة المرأة. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

التحقيق مع عمر كمال 

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد انتشار فيديو حرفا فيه أغنية إنتى معلمة إلى إنتى معفنة وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة. 

وقال مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا لتحقيق فورًا.

 

عمر كمال 

ونشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يعلن فيه عن مشاركته فى مهرجان التراث المصرى بكندا.

وقال عمر كمال: سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا.. ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للإحتفال بالتراث المصري في كندا.. ‏هستنى كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء"

وتقدم حفلتين للمطرب عمر كمال فى 25 و26 أغسطس الحالي.

طرح كل من عمر كمال وحسن شاكوش أحدث كليباتهم بعنوان فى داهية، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجاء طرح الأغنية بعد تأجيل لمدة أسبوع كامل بسبب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة حيث كتب عمر كمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها لبعد أيام العزاء.

في داهية من كلمات إسلام المصري ومحمد حسني ومن ألحان عمر كمال وناصر بيتس ومن توزيع إسلام ساسو.

عمر كمال كندا المطرب عمر كمال التحقيق مع عمر كمال مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية

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