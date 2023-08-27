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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التقاضي بأثر رجعي.. شروط حصول الابن على معاش الأب المتوفى وقيمته

معاش الأب المتوفي
معاش الأب المتوفي

يحصل الابن على معاش الأب المتوفى  في عدد من الحالات نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث حدد القانون حالات معينة يمكن للأبناء أن يحصلوا فيها على معاش والدهم، فيما ينقطع المعاش عن الابن في عدد من الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، وأعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيما يخص معاش الأب المتوفى، أن قانون المعاشات الجديد نص على أنه في حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالقانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ومن بين هؤلاء المستحقين الأبناء، وتشمل أيضًا قائمة المستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق بموجب القانون.

معاش الوالد المتوفي

وتعد شروط استحقاق الابن لـ معاش الأب المتوفى من أهم الملفات التي تبحث عنها الأسر، حيث إن هناك قاعدة كبيرة من الأسر متوفى فيها صاحب المعاش أو المؤمن عليه، ويرغبون في معرفة حالات استحقاق المعاش للابن، وحالات انقطاعه وذلك وفقًا للمحددات القانونية.

وحتى لا يفاجأ المستحق لمعالش الوالد المتوفى بتوقفه، نستعرض كل الحالات المتعلقة بصرف معاش الوالد المتوفى للابن، والشروط التي يجب توافرها حتى يحصل على معاش الوالد المتوفى بعد تخطيه السن الرسمية للحصول على هذا المعاش، والمحددد في القانون عند سن 21 عاما.

استحقاق الابن للمعاش

ويذهب معاش الأب المتوفى في العديد من الحالات التي حددها القانون، ويكون ذلك قبل بلوغه سن 21 عامًا، فإذا بلغ الابن هذه السن، سقط حقه في الحصول على معاش، ويؤدي ذلك إلى وقف المعاش إذا كان يتقاضاه، وفقًا لنص القانون الذي يقر بأحقية الابن في الحصول على معاش الأب حال وفاته سواء كان متقاعدا ويتفاضى معاشًا، أو مؤمنا عليه.

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ويكون استحقاق الابن لـ معاش الأب المتوفى في المطلق، ما لم يتخط السن الرسمية، وفي حال لم يكن للابن أي عمل يدر عليه دخلًا، حيث إنه من ضمن شروط استحقاق المعاش للمستحقين عن صاحب المعاش الأصلي أو المؤمن عليه، ألا يكون لديه عمل يدر عليه دخلًا، أو يكون موظفًا، فإذا توافر فيه هذان الشرطان لم يعد له الحق في الحصول على معاش.

سقوط الحق في استحقاق المعاش

ويسقط الحق في استحقاق المعاش بالنسبة للابن في معاش الوالد المتوفى في عدد من الحالات التي نص عليها القانون، أولها إذا تخطى الابن سن 21 سنة، حيث إنه في تلك الحالة يسقط حق الابن في المعاش، لأنه يكون قد أنهى تعليمه.

لكن في حالات استثنائية، يتم مد فترة استحقاق الابن لـ معاش الوالد المتوفى إلى 26 عامًا، في العديد من الحالات التي نص عليها قانون المعاشات الجديد، والتي يأتي على رأسها استمرار الابن في التعليم، لكن ذلك يكون حتى بلوغه سن 26 عامًا.

ويمنح المعاش للابن إذا كان طالبا بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

إضافة إلى الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

كما يحصل على المعاش أيضًا، العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

التقاضي بأثر رجعي

ويبدأ الابن صرف معاش الأب المتوفى من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وإذا لم ينتهِ الابن من استيفاء الإجراءات اللازمة في أول شهر، يتم صرف المعاش بأثر رجعي له من أول شهر الوفاة.

بمعنى أنه إذا توفي الأب في شهر أغسطس ولم يستطع الابن إنهاء إجراءات صرف المعاش إلى في شهر نوفمبر، ففي هذه الحالة يحصل الابن على معاش والده المتوفى بأثر رجعي بداية من شهر الوفاة.

وتكون قيمة معاش الأب المتوفى موزعة على المستحقين، سواء كان الابن أو البنت أو الأرملة، أو البنت المطلقة.

موعد صرف المعاشات

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في صرف معاش شهر سبتمبر 2023 مع أول الشهر 1 سبتمبر المقبل، من خلال منافذ صرف المعاشات الـ   ATM، ومع بداية الأسبوع الأول من الشهر من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد أيضًا.

ويستفيد من المعاشات حوالي 11 مليون شخص، من المقرر أن يبدأوا في صرف المعاشات وفقًا للقيمة التي بدأوا الحصول عليها في شهر أبريل 2023 آخر زيادة للمعاشات.

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