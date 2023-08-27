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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: مبادرات السيسي لدعم صحة المواطنين خير دليل لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة

الدكتور علي مهران،
الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على مدار تسع سنوات على توفير حياة كريمة لكل المصريين في جميع المجالات، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن أول اهتمامات الرئيس بالصحة كان مبادرة “100 مليون صحة” التي تعد أحد الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، والتي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن ثاني المبادرات الرئاسية لدعم الصحة هي مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، وشملت المبادرة جراحات "القلب، والعظام، والرمد، والأورام، والقساطر المخية، وقسطرة القلب، والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، ةزراعة القوقعة، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إضافة إلى دعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومنها دعم صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن الرئيس السيسي نجح في دعم صحة المواطنين كبداية للدخول للجمهورية الجديدة دون وجود أمراض وراثية تهدد صحة الجيل الجديد في المستقبل.

وأعلن النائب الدكتور علي مهران، دعمه وتأييده لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الصحة المنظومة الصحية مبادرة 100 مليون صحة المبادرات الرئاسية

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