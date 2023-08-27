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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: انضمام مصر إلى "بريكس" عامل مهم لضبط التضخم

صدى البلد

  قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن انضمام مصر في "البريكس" سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط التضخم.
وأضاف المصيلحي، في تصريحات خاصة لقناة "تن" اليوم الأحد، أن مصر قامت بعمل مجهود كبير مع روسيا والصين والهند، علاوة على وجود اتفاقيات تجارية تمنع مسألة الجمارك مع البرازيل.

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وتابع "إننا سنستطيع تقليل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري، وبالتالي فإن مسألة تزويد الصادرات وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في الظروف التي نعيش فيها، ستؤدي إلى إنفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم".
 

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