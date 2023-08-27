سكان حدائق الأهرام يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ طارق أمين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة بجوار مسكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان حدائق الأهرام شارع 15 أ من انتشار أكوام القمامة، حيث لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، بالقطعة رقم 386 أ مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات.

وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت، وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع ومع انتشار ظاهره النباشين الذين يقومون بنبش أكياس القمامة بحثا عن المعادن الذي يمكن إعادة تدويرها.

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