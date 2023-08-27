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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات.. أفضل نظام غذائي فعال لعلاج تكييس المبايض

افضل نظام غذائي لعلاج
افضل نظام غذائي لعلاج تكيس المبايض

تعد متلازمة تكيس المبايض، من أكثر اضطرابات الغدد الصماء المزمنة شيوعاً عند النساء ، وتشمل  بعض أعراضها زيادة الوزن وعدم القدرة على إنقاصه، ومقاومة الأنسولين والعقم .

وتعتبر مقاومة الأنسولين من أكثر أعراض متلازمة تكيس المبايض شيوعاً، حيث تحدث مقاومة الأنسولين بسبب تراكم الدهون الزائدة المشبعة داخل الأنسجة التي لم يتم تصميمها لتخزين كميات كبيرة من الدهون.. نقدم افضل نظام غذائي لعلاج تكيس المبايض وفقا لموقع medicoverhospitals.

 

أفضل نظام غذائي لعلاج تكيس المبايض

⁃ الألياف مثل الشوفان، الخضروات، المكسرات، الكينوا والحنطة السوداء وخاصة في الإفطار والغداء لتقليد زيادة الجلوكوز في البلازما بعد الأكل.

– الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل اللفت والسبانخ والجرجير والسلق.

– البروتين النباتي مثل العدس والحمص والفول بدلاً من البروتين الحيواني لتقليل كمية الدهون المشبعة.

– الأطعمة ذات التأثير المضاد للالتهابات مثل الكركم والتوت والفلفل الحار والأسماك الدهنية (السلمون) والفطر والشاي الأخضر وزيت الزيتون.

– مضادات الأكسدة مثل التوت والشمندر والخرشوف والخضروات الصليبية والزنجبيل والقرفة والأوريغانو.                
⁃ تجنب الكربوهيدرات المصنعة مثل الحبوب، البسكويت، رقائق البطاطا، المعجنات والخبز الأبيض.

– تجنب منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم

– تجنب السكريات المكررة مثل الفركتوز والكعك والحلويات.

– الامتناع عن الدهون والدهون المهدرجة مثل الأطعمة المقلية.

– الابتعاد عن المحليات الصناعية بما في ذلك الأسبارتام والمالتيتول والسكرالوز.

– تجنب المشروبات الكحولية.

– التمرن 3 مرات في الأسبوع على الأقل لمدة 60 دقيقة لزيادة حساسية الأنسولين في الجسم.

– تنظيم أوقات الوجبات واتباع الصيام المتقطع.

– تجنب أو التقليل من التدخين لزيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL.

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