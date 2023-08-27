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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر الخير تواصل جهودها للحد من ظاهرة الغارمين

صدى البلد

تواصل مؤسسة " مصر الخير " ، جهودها للحد من ظاهرة الغرم وتفعيل جهودها بالتوعية والتأكيد على خطورة قضية الغارمين.

وقالت حنان درباشي رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" ، إن المؤسسة تقوم بجهود منذ أكثر من 12 عاماً لتجفيف أسباب ومنابع الغرم ومواجهة الظاهرة بآليات وقواعد جديدة، وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة والتوافق مع استراتيجية الدولة 2030 حيث تنبهت المؤسسة مبكراً لخطورة قضية الغارمين وتأثيراتها ومخاطرها على التكوين والتماسك الأسري والمجتمعي.

وأشارت إلى أن رسالة المؤسسة تهتم بتمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا من خلال العمل وفق مجالات عمل المؤسسة المتنوعة والحد من دخول غارمين جدد للسجون مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم ووضع رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وتابعت: كما أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة لحمياتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم، بحيث يتم التدقيق الشديد في عمليات الاختيار باتباع أفضل آليات البحث الاجتماعي والتي يتم تنفيذها عن طريق مكاتب المؤسسة المنتشرة علي مستوي الجمهورية .

وشددت على توفير حزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني والتدريب اللازم على كيفية إدارتها إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بالحد من الغرم.

وأضافت أن مؤسسة "مصر الخير" تتعاون في إطار الجهود الوطنية، مع مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي للحد من ظاهرة الغارمين.  

وكشفت أحدث إحصائيات قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة أعطت من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أو أحكام متداولة أولوية كبيرة في استراتيجية العمل، حيث أن ١٧٪ ممن تم فك كربهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، بينما ٦١٪ تم فك كربهم في مرحلة القضايا المتداولة، و٢.٥ ٪ منهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ونجحت المؤسسة مصر الخير في "فك كرب" ما يزيد على ٧٢ ألفا من الغارمين بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

كما دعت المؤسسة من خلال حملاتها كل منظمات الأعمال وقطاعات المجتمع المختلفة للتكاتف من أجل حماية تلك الفئة، وتقديم الحماية لهم وتجفيف منابع الغرم في المجتمعات والفئات الأولى بالرعاية، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الدولة في ضوء الاستراتيجية الوطنية والمعلنة من قبل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي.

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