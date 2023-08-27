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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ عددا من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب الشرقية

صدى البلد

 

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عدد من اندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظة الشرقية( شيبة - أم الزين )، والتي تستمر بداية من السبت ٢٦ اغسطس الجاري وحتى الخميس ٧ سبتمبر المقبل.

ويتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الانشطة التفاعلية مع الشباب، والتي يستطيع الشباب من خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.

ويقوم بتنفيذ نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف، وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، كما أكدت على استهداف مجموعة من المحافظات الاخرى حلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين، واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

الجدير بالذكر أن أندية البحث عن وظيفة تستهدف الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

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