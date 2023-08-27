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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استجابة لموقع صدى البلد.. نقل الحاجة فايزة لدار مسنين بمنطقة المهندسين

الحاجة فايزة
الحاجة فايزة

استجابت إحدى دور رعاية المسنين بمنطقة المهندسين، لاستغاثة الحاجة فايزة والتي تم نشرها خلال مقطع فيديو على موقع صدى البلد بعد  تشردها بالشوارع بعدما نصب أحد  أقاربها عليها  وحصل على جميع ممتلكاتها.  

ووجهت الحاجة فايزة الشكر لموقع صدى البلد ، على نقلها لدور الرعاية للمسنين في منطقة المهندسين ، مؤكدة أنه تم استقبالها من قبل العاملين بشكل لائق وتوفير كافة سبل الراحة لها. 
وأضافت الحاجة فايزة “حاسة كأني مولودة النهاردة”.

وفي سياق آخر، قالت الحاجة فايزة صاحبة الـ 85 سنة، إنها تعرضت للنصب على يد نجل شقيقتها، وذلك بعد أن تبنته وهو في عمر الزهور، واعتبرته ابنا لها ، لأنها لا تستطيع الإنجاب، موضحة أنه عندما كبر كتبت له شقتها بسبب حبها الكبير له، وفور الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بنقل الملكية طردها من المنزل ، لتجد الشارع منزلها ومسكنها الوحيد.

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